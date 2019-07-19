Пензенская станция скорой помощи примет на работу 73 молодых специалиста

Как сообщает пресс-центр облправительства, один из первых специалистов, которые в этом году трудоустроились в службу скорой помощи, - выпускник областного медицинского колледжа Максим Елисеев. Он приступил к работе в должности фельдшера скорой помощи подстанции №5 с 19 июля.

По словам главврача Владимира Атякшева, молодой специалист за время прохождения производственной практики проявил себя целеустремленным и знающим.

«Профессия медицинского работника - одна из самых уважаемых и ответственных. Я понимаю, что будет нелегко, но к выбору своей специальности и своего жизненного пути я подошел обдуманно и осмысленно», - отметил Максим Елисеев.

Всего в 2019 году в штат областной станции скорой помощи планируется принять 31 медсестру и 42 фельдшера.

Как за три года изменилась пензенская станция скорой помощи и что ее ждет, можно почитать здесь, пишет ИА «Пенза-Пресс».