23 мая 2017, 14:16Спорт Пензенская спортсменка привезла «золото» Кубка Европы по спортивной ходьбе Первый международный турнир завершился триумфом. В Пензу из Чехии вернулась Яна Смердова. Девушка привезла «золото» Кубка Европы по спортивной ходьбе. Воспитанница бронзового призера Олимпиады 2004 года Алексея Воеводина стала лучшей на дистанции десять километров. На перроне станции вокзала «Пенза-1» чемпионку встречали родные, друзья и тренеры.

Цветами и объятьями на родной земле встречают Яну Смердову - чемпионку Кубка Европы по спортивной ходьбе. Она стала одной из 12 спортсменок, которые получили индивидуальный допуск к соревнованиям от Международной ассоциации легкоатлетических федераций, а потому на турнире ей пришлось выступать не под родным триколором, а под нейтральным флагом.



«Давления, про которое все говорят, не было. Часто задают такие вопросы. К нам относились очень хорошо. На победу, конечно, я не настраивалась, хотела просто хорошо выступить. На дистанции расклад был идти в лидерах, но не выходить вперед», - рассказала победительница Кубка Европы по спортивной ходьбе (Чехия, 2017г.) Яна Смердова.

Выбранная тактика сработала на 100 процентов. Лидеры захода быстро оторвались от основной группы спортсменов и преодолели половину дистанции примерно за 20 минут. Призовые места разыграли на последнем километре. Второе и третье достались спортсменкам из Турции и Германии, соответственно. Представительница Пензы стала лучшей, преодолев дистанцию за 46 минут 39 секунд. В победе Яны наставники ничуть не сомневались.

«Человек два года в тройке призеров и лидеров чемпионата России. Поэтому нам область также помогает хорошо, мы на сборе по полгода сидим и тренируемся. Поэтому такие результаты», - сказала, тренер Яны Смердовой, участница Олимпийских игр (Афины, 2004 г.) Юлия Воеводина.

Спортсменка ездила в Чехию в одиночку, но не осталась без моральной поддержки. В родной Пензе за нее переживали тренеры и семья. Старшая сестра следила за гонкой в режиме онлайн, а мама держала связь с дочерью по телефону. Она вспоминает, как пять лет назад будущая чемпионка только начала заниматься спортивной ходьбой.



«Получилось спонтанно. Были соревнования в школе, учитель физкультуры отвез нас на соревнования, там увидели Алексея Николаевича Воеводина, который и пригласил. Болезненно нам далось это решение, дочь очень первое время переживала. Но оказалось, что это ее», - поделилась мама Яны Смердовой Елена Смердова.



Со своего первого международного турнира Яна Смердова привезла медаль высшей пробы. Однако свой личный рекорд в 45 минут 48 секунд ей побить не удалось. По признанию спортсменки, скорость по ходу дистанции была не очень высокой. Но уже на следующих состязаниях девушка планирует показать лучшее время.

В августе 19-летняя спортсменка отправится в Лондон, где поборется за звание Чемпионки Мира по спортивной ходьбе.

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