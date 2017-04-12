12 апреля 2017, 11:29Образование Пензенская школьница знает литературу лучше всех в России Пензенская школьница стала триумфатором всероссийской олимпиады по литературе. Ученица 10-го класса лицея №29 представляла город в Ярославле.

На уроке литературы ученица со второй парты всегда тянет руку чаще и выше, чем остальные. Десятиклассница Елизавета Гришечкина может ответить на любой вопрос. Теперь с нее и спрос больше: Лиза стала победителем олимпиады всероссийского масштаба.

«Весь класс, наверное, даже вся школа может на нее равняться. Другого такого человека нет, потому что есть люди, которые постоянно зубрят, и они как-то отделены от общества, а Лиза - это и есть само общество», - отметила ученица 10 класса лицея №29 г. Пензы Яна Хмельницкая.

Всероссийская олимпиада проходила в Ярославле. Около 260 школьников из 74 регионов страны боролись за победу. Участникам предстояло пройти три основных испытания: проанализировать поэтический или прозаический текст на выбор, сочинить тезисы для научно-практической конференции и написать эссе о произведении, которое повлияло на отношение к литературе. Последнее задание, по словам Лизы, удалось ей лучше всего.

«Я писала о стихотворении Пастернака «Гамлет», потому что это очень сильное стихотворение, и с ним у меня связана личная история. Для меня в этих четырех четверостишьях кроется какой-то невероятно глубокий смысл, который мне еще постигать и постигать», - рассказала Елизавета Гришечкина.

Такая ученица - гордость для всей школы, но, в первую очередь, для классного руководителя, а по совместительству и преподавателя литературы.

«Для того, чтобы победить на заключительном этапе олимпиады, одних знаний по программе, конечно, мало, нужна домашняя начитанность. Лиза - очень талантливый человек, она способна глубоко чувствовать слово и умеет выражать свои мысли, она необыкновенно начитанный человек, причем это именно домашнее чтение», - отметила учитель русского языка и литературы лицея № 29 г. Пензы Юлия Горельникова.

Как признается сама Лиза, победить удалось, в первую очередь, благодаря любви к чтению.

«Я просто росла в доме, где было очень много книг, они окружали меня, мне просто было некуда от них деться, поэтому литература со мной буквально лет с двух, я просто не смыслю себя без нее. Наверное, весь мой жизненный путь будет с ней связан, и я очень этому рада», - сказала она.

После 11 класса Лиза планирует поступить в один из самых престижных вузов Москвы - национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» на филологический факультет. Благодаря победе на всероссийской олимпиаде ее возьмут туда без сдачи дополнительных экзаменов.

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