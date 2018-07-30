Пензенская школьница воровала у бабушки деньги через подпол

В Пензенской области несовершеннолетнюю девушку осудили за кражу денег у бабушки.

По данным следствия, утром 19 февраля девушка через общий подпол проникла в комнату бабушки, которая на тот момент лежала в больнице, и взяла у нее 5000 рублей. Через два дня школьница захотела еще денег, в этот раз она взяла у пенсионерки 25 тысяч рублей.

Для того чтобы бабушка не заметила пропажи, внучка заменила пятитысячные купюры билетами «банка приколов».

В результате пензячке назначили 60 часов обязательных работ. Приговор не вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».