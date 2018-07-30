Пензенская школьница воровала у бабушки деньги через подпол

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30 июля 2018, 17:37Криминал
В Пензенской области несовершеннолетнюю девушку осудили за кражу денег у бабушки.
По данным следствия, утром 19 февраля девушка через общий подпол проникла в комнату бабушки, которая на тот момент лежала в больнице, и взяла у нее 5000 рублей. Через два дня школьница захотела еще денег, в этот раз она взяла у пенсионерки 25 тысяч рублей.
Для того чтобы бабушка не заметила пропажи, внучка заменила пятитысячные купюры билетами «банка приколов».
В результате пензячке назначили 60 часов обязательных работ. Приговор не вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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