Пензенская школьница создала робота для изучения лунной почвы

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25 октября 2018, 19:09Образование
В Пензе учащиеся школы №18 теперь смогут изучить поверхность Луны. Одна из семиклассниц создала робота, который способен функционировать на естественном спутнике Земли удаленно от космической станции и брать анализ грунта небесного тела.
Разработка семиклассницы ничуть не уступает тем, которые в специальных лабораториях собирают российские ученые. Необычное изобретение по достоинству оценили не только преподаватели школы, но и участники всероссийского конкурса научно-технических и творческих проектов «Луна: город первых», который завершился в Москве.
«Когда мы ездили на экскурсию, то видели подобных роботов, но они не берут грунт на исследование, то есть еще недоработаны, уступают нашим разработкам», - рассказала руководитель кружка «Робототехника» средней школы №18 Пензы Наталья Воронина.
Школьница трудилась полгода. На фестивале разработка семиклассницы удивила на только сверстников, но и ученых «Роскосмоса». Среди сотни работ проект Марии занял первое место.
«Робота зовут «Лунатик», он может помочь космонавтам в сборе почвы поверхности спутника Земли. Таким образом, можно без помощи и усилий человека получить почву и проанализировать ее», - объяснила она.
Победительница будет недолго отдыхать после конкурса. Школьница уже думает над новыми роботами, а также готовит проект усовершенствования старого.
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