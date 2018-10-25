Пензенская школьница создала робота для изучения лунной почвы

В Пензе учащиеся школы №18 теперь смогут изучить поверхность Луны. Одна из семиклассниц создала робота, который способен функционировать на естественном спутнике Земли удаленно от космической станции и брать анализ грунта небесного тела.

Разработка семиклассницы ничуть не уступает тем, которые в специальных лабораториях собирают российские ученые. Необычное изобретение по достоинству оценили не только преподаватели школы, но и участники всероссийского конкурса научно-технических и творческих проектов «Луна: город первых», который завершился в Москве.

«Когда мы ездили на экскурсию, то видели подобных роботов, но они не берут грунт на исследование, то есть еще недоработаны, уступают нашим разработкам», - рассказала руководитель кружка «Робототехника» средней школы №18 Пензы Наталья Воронина.

Школьница трудилась полгода. На фестивале разработка семиклассницы удивила на только сверстников, но и ученых «Роскосмоса». Среди сотни работ проект Марии занял первое место.

«Робота зовут «Лунатик», он может помочь космонавтам в сборе почвы поверхности спутника Земли. Таким образом, можно без помощи и усилий человека получить почву и проанализировать ее», - объяснила она.

Победительница будет недолго отдыхать после конкурса. Школьница уже думает над новыми роботами, а также готовит проект усовершенствования старого.