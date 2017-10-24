24 октября 2017, 19:44Общество Пензенская школа гимнастики стала лауреатом всероссийского конкурса Пензенская областная специализированная школа олимпийского резерва по гимнастике имени Натальи Лавровой получила значимую общественную награду в области образования. Учреждение стало лауреатом конкурса «100 лучших школ России», а ее руководитель Валерий Старкин отмечен почетным знаком «Директор года».

Мастер спорта по спортивной гимнастике Павел Павлов уже комфортно вжился в новую для себя роль тренера. Воспитанник областной детско-юношеской школы олимпийского резерва не рассматривал для себя других вариантов работы, кроме родного учреждения. По его мнению, здесь выстроена грамотная система подготовки, которая позволяет спортсменам добиваться выдающихся результатов.

«Должна быть взаимосвязь. Все должно работать, как механизм в часах», - отметил тренер-преподаватель специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по гимнастике имени Н.А. Лавровой Павел Павлов.

За многолетнюю историю у школы накопилось немало громких достижений. Ее воспитанники известны во всем мире. Некоторые до сих пор продолжают прославлять Пензенскую область. В этих стенах комфортно могут тренироваться представители и художественной, и спортивной гимнастики. База учреждения считается одной из лучших в стране. Обычной практикой стало, когда готовиться к важным стартам спортсмены из других регионов и даже стран приезжают именно в Пензу.

«Это единственная школа в стране, где вместе развивается спортивная и художественная гимнастика, почти все школы разделились. Мы являемся одной из титулованных школ», - сказал директор специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по гимнастике имени Н.А. Лавровой Валерий Старкин.

Все эти достижения не остались незамеченными. Областная специализированная школа олимпийского резерва по гимнастике имени Натальи Лавровой получила значимую общественную награду в области образования. Учреждение стало лауреатом конкурса «100 лучших школ России».

Еще одной награды удостоился руководитель областной школы гимнастики. Валерию Старкину вручили почетный знак «Директор года».

Общество

просмотров 118

Рейтинг: (Голосов: 0 ) Оценка: 0

Новости по теме: