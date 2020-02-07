Пензенская школа №7 стала киноплощадкой

09 февраля 2020, 11:04Общество
Команда из фонда развития детского кино «Сотворение» снимает в пензенской школе №7 короткометражные фильмы о дружбе, первой любви и чуде. Кроме Пензы, проект уже побывал в Сочи, Саратове и Самаре. В главных ролях - обычные школьники. Ведь суть проекта - показать ребятам, как делается кино, и найти талантливых актеров.
Такой привычный школьный вальс. Юноши и девушки - в форме и белых блузках, оттачивают благородный танец в актовом зале. Вот только ребята - не одноклассники, они совершенно друг с другом не знакомы, вокруг - метры и метры проводов, лампы для постановочного света, камеры и режиссер, который объясняет каждое движение. Школьный вальс - кульминация короткометражки «Никогда не сдавайся» о первой влюбленности. Для роли главного героя школьник полгода занимался с двумя профессиональным актерами. Мальчик легко разграничивает черты собственного характера и своего персонажа.
Короткометражку увидят далеко за пределами Пензы, фильм в школе №7 снимает команда фонда развития детского кино «Сотворение». Кроме истории «Никогда не сдавайся» (6+), пензенские школьники сыграли в фильмах «Кино, да не то» (6+), «Как ее завоевать?» (6+), «А если подумать» (6+).
Как делается кино, профессионалы показали также в Саратове, Самаре, Сочи, Казани - эти города тоже подключились к проекту фонда. Для ребят из регионов это не просто возможность увидеть маленькое чудо - как делается кино, а шанс после команды «Стоп! Снято!» начать кинокарьеру.
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