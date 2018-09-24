24 сентября 2018, 16:36Общество

Пензенская семья стала призером окружного конкурса

Пензенцы приняли участие в закрытии окружного конкурса «Успешная семья Приволжья», который проходил в Саранске.

На конкурсе выступали 14 семей из всех регионов Приволжского федерального округа, а победителем стала многодетная семья Рудневых из Саратовской области, воспитывающая четырех детей, в том числе - трех приемных детей-инвалидов.

По итогам семью Феоктистовых из села Черкасс Колышлейского района признали лучшей в номинации «Везде хорошо - но дома лучше», сообщает пресс-центр облправительства, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: http://www.pnzreg.ru/news/society/109367/

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