Пензенская семья стала призером окружного конкурса

Пензенцы приняли участие в закрытии окружного конкурса «Успешная семья Приволжья», который проходил в Саранске.

На конкурсе выступали 14 семей из всех регионов Приволжского федерального округа, а победителем стала многодетная семья Рудневых из Саратовской области, воспитывающая четырех детей, в том числе - трех приемных детей-инвалидов.

По итогам семью Феоктистовых из села Черкасс Колышлейского района признали лучшей в номинации «Везде хорошо - но дома лучше», сообщает пресс-центр облправительства, пишет ИА «Пенза-Пресс».