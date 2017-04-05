05 апреля 2017, 19:19Общество Пензенская семья с тройней ютится в однушке Многодетная семья из Пензы не может улучшить жилищные условия. Не спасает даже наличие сертификата на материнский капитал. Сейчас родители и трое малышей живут в однокомнатной квартире.

В мае Марине, Свете и Леше исполнится два годика. Родив сразу троих первенцев в 2015-ом, Ирина стала многодетной матерью. Тогда младенцев назвали настоящим подарком для региона. Однако с появлением тройняшек перед семьей остро встал жилищный вопрос. В доме Шачневых тепло и уютно, но слишком тесно.



«Покушать на кухне нереально, постоянно варится, жарится что-то. Поэтому мы кушаем в комнате, там же и спим, и играем, и белье сушим», - рассказала многодетная мама.

Ютится семья на 35 квадратных метрах. На руках есть сертификат на материнский капитал в 453 тысячи рублей. Правда, пока супруги на документ только любуются, а как им воспользоваться, не знают.



«Это жилье не является нашей собственностью, улучшить то, чего нет, мы не можем. Меня приравняли к многодетной семье с третьим ребенком, то есть я получаю десять тысяч. Супруг у меня – бюджетник, тоже получает десять с небольшим тысяч. Имея 20 суммарных в месяц, мы не можем никакую ипотеку себе позволить, а оставлять долг детям и внукам мы просто не хотим», - пояснила Ирина Шачнева.

Шачневых признали нуждающимися в улучшении жилищных условий, и им положен земельный надел под строительство. В очереди на бесплатный участок они стоят уже два года, а перед ними стоят все еще две сотни таких же семей.



«Что строить на этой земле? Откуда брать деньги, чтоб построить дачу или дом? В общем, тут безвыходная ситуация», - возмутился многодетный отец Виктор Шачнев.

В областном министерстве труда, соцзащиты и демографии поясняют: в регионе сегодня действует четыре программы для улучшения жилищных условий многодетным семьям. Шачневы могут стать участниками одной из них – «Жилье для российской семьи».

Для этого нужно обратиться в отдел распределения муниципального жилищного фонда городской администрации и подать необходимые документы.

«Далее семья идет к застройщику и выбирает жилье эконом-класса. С момента, когда они станут оплачивать ипотечный жилищный кредит, естественно, использовав еще маткапитал, они будут должны обратиться в минтруда для получения компенсации процентной ставки по этому кредиту», - пояснила главный специалист-эксперт отдела министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Людмила Курзоватова.

Жилищный вопрос для семьи всегда был главным, но сейчас для Шачневых он отошел на второй план. Многодетным родителям в ближайшее время нужно будет оформить тройняшек в детский сад. Тогда мама сможет выйти на работу. Деньги для большой семьи, живущей в однокомнатной квартире, лишними точно не будут.

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