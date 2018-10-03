Пензенская самбистка выступит на первенстве мира

Спортсменка из Бессоновского района Пензенской области примет участие в первенстве мира (0+) по самбо.

Воспитанница детско-юношеской спортивной школы Бессоновского района под руководством тренера Виталия Солуянова стала лучшей на первенстве России по самбо. За победу боролись юноши и девушки 2002-2003 годов рождения, сообщает пресс-служба регионального минспорта.

Благодаря «золоту» девушка выступит на мировых соревнованиях, которые состоятся в декабре в Сербии.