17 июля 2017, 10:02Спорт Пензенская прыгунья в воду заняла 8 место на Чемпионате мира Спортсменка из Пензенской области Валерия Белова оказалась на восьмом месте, выступая в паре с Юлией Тимошининой на Чемпионате мира по прыжкам в воду среди женщин.

Как сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Пензенской области, ссылаясь на championat.com, Чемпионат мира по водным видам спорта проходил в столице Венгрии – Будапеште.

Россиянки Юлия Тимошинина и Валерия Белова (Пензенская область) завоевали восьмое место, уступив победительницам около 60 баллов, пишет ИА «Пенза-Пресс».

В синхронных прыжках в воду с вышки среди женщин победительницами стали китаянки Киан Рен и Сы Яцзе. «Серебро» завоевали Ким Ми Ре и Ким Кук Хьян из КНДР (336,48). На третьем месте оказались Панделела Ринонг Памг и Цзунь Хун Чеон из Малайзии.

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