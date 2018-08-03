Пензенская прыгунья в воду взяла «бронзу» Спартакиады молодежи России

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03 августа 2018, 19:03Спорт
В Пензе завершились соревнования по прыжкам в воду в рамках IV летней Спартакиады молодежи России. За награды турнира боролись 79 спортсменов из десяти регионов страны в индивидуальных и синхронных прыжках с трамплина и вышки.
Перед началом соревнований тренеры вместе со спортсменами могли сами выбрать, с какой высотой они будут работать на вышке – пять, семь с половиной или 10 метров. Опытным участникам под силу справиться с каждой.
На соревнования в Пензу приехали атлеты из Москвы и Подмосковья, Поволжья, Урала, северной столицы и не только. В течение пять дней спортсмены состязались в индивидуальных и синхронных прыжках в воду. Жюри с особым пристрастием оценивало исполнение синхронной программы.
«Два критерия – индивидуально исполнение и синхронное, а там, в свою очередь, учитываются совместное сочетание, зеркальное отражение», - рассказал судья соревнований из Саратова Александр Столбов.
По итогам четвертого соревновательного дня лучший результат в синхронных прыжках с вышки показала пара из Воронежа. Пензенские спортсмены Игорь Мялин и Николай Борисов расположились на шестой строчке. В индивидуальных прыжках с трехметрового трамплина среди девушек представительница Пензы Александра Бибикина завоевала «бронзу». Ольга Кулемина остановилась в шаге от пьедестала почета.
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