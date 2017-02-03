Пензенская прокуратура выявила нарушения контролирующих органов

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03 февраля 2017, 16:41Общество
Пензенская прокуратура - за снижение административного давления на бизнес. Стражи порядка подвели итоги работы по согласованию внеплановых проверок.
За 2016 год в правоохранительные органы поступило более 900 заявлений с запросами о разрешении выездных рейдов, однако в 60% случаев прокуратура ответила отказом.
Нарушения выявлялись в деятельности почти всех ведомств контроля и надзора. 20 результатов проверок признаны недействительными, более 100 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. Организованный в прокуратуре еженедельный мониторинг сведений единого реестра позволил оперативно обнаружить нарушения прав юридических лиц.
«В ходе мониторинга в деятельности сразу четырех органов вскрыты нарушения - это Россельхознадзор, Госжилстройтехинспекция, минсельхоз и управление госреестра по Пензенской области», - сообщил прокурор управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Пензенской области Михаил Савелов.
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