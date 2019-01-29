Перенос расселения домов на улице Галетной признали незаконным

Уже семь лет двухэтажки на улице Галетная признаны аварийными, но жителей до сих пор не расселяют. Каждый год сроки переносят. Делом заинтересовалась прокуратура Пензенской области. Специалисты ведомства провели экспертизу, которая установила, что состояние домов создает угрозу для жизни проживающих там людей.

Во всем доме по улице Галетная, 38 - прогнившие деревянные полы. Жильцы ходят по коридорам только в уличной обуви. Местные рады затеять ремонт, только не видят в нем смысла.

«Мы не может вбить гвоздь, потому в одно прекрасное время все осыплется, одна труха. Под досками - пустота», - рассказала жительница двухэтажки Татьяна Романова.

Обвалившиеся стены, полы и потолки там уже не первый десяток лет. Дом на Галетной - 1951 года постройки. Владимир Димитров живет в нем с самого рождения, там жили его родители и бабушка. Уверяет, что в доме ни разу не проводили ремонтные работы, а тем временем разрушения уже дошли до фундамента.

«Под домом ведет щель, и под всей площадью гуляет ветер. Во всех квартирах холодно, даже ноги немеют. Спасает печка, иначе никак», - сказал он.

В соседнем доме - улица Галетная, 36А - печки в каждой квартире. Только жителям приходится отдавать за газ в месяц почти 2000 рублей. Причем, все живут в малометражках. Площадь на семью не превышает 20 квадратов. Зимой за коммунальные услуги платят больше - три-четыре тысячи, и это при том, что все удобства на улице.

По словам местных жителей, само ужасное начнется весной. В центре дома - огромная помойка, которая сейчас скрыта под сугробами, и туалет. С приходом тепла все начнет таять, а запах распространится на километр.

Двухэтажки на улице Галетной признали аварийными в 2012 году. Несколько домов снесли в 2016 и 2018 годах. Судьба оставшихся жилых построек пока не решена. С этим вопросом Валентина Степановна часто обращается в городскую администрацию. Последний раз была там в конце прошлого года, но так и не получила ответ.

«Говорят, что на первом месте - дом на улице Ударной, 35, а потом, по возможности, которые каждый год отодвигаются. Нельзя так, ребята! Сколько можно издеваться?» - сказала жительница аварийного дома Валентина Ирышкова.

Теперь этим вопросом занимается областная прокуратура. Дело в том, что согласно документам, двухэтажки на Галетной, а также еще четыре дома на улицах Циолковского, Осоавиахимовской, Лунинской и проезде Павлова подлежали расселению до конца 2018 года. Однако в мэрии приняли решение перенести сроки еще на год, как уверяют в прокуратуре, без должного обоснования.

«Прокуратурой с привлечением специалистов в области жилищного надзора проведена проверка принятого решения, в ходе которой установлено, что техническое состояние данных домов создает угрозу жизни и здоровью неопределенного круга лиц. В связи с этим прокурорами Первомайского и Октябрьского районов Пензы в суд предъявлено административное исковое заявления о признании распоряжения о переносе сроков расселения домов незаконными», - прокомментировал прокурор управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Пензенской области Данил Воронков.

Сейчас суд рассматривает иски. Жильцы домов на улице Галетной этому очень рады, ведь дело сдвинулось с мертвой точки. Правда в то, что людей расселят в 2019-м, никто не верит.