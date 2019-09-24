Пензенская прокуратура недовольна работой инспекторов минлесхоза

В Пензенской области увеличилось число незаконных рубок деревьев. За три года - почти в два раза. Специалисты регионального минлесхоза связывают это с тем, что участились проверки лесных госинспекторов. Так, в 2019 году они совершили более 4000 патрулирований. Однако областная прокуратура считает, что инспекторы работают недостаточно оперативно, нарушения выявляют слишком поздно. Проблему обсудили на совещании в региональном правительстве.

На территории Пензенской области с начала 2019 года выявлено почти 300 нарушений лесного законодательства. Основная проблема - незаконная вырубка деревьев. В 2019-м было зафиксировано почти 60 таких фактов. По подсчетам специалистов минлесхоза региона, общий объем вырубленных лесных насаждений составил более 3000 кубометров. Сумма ущерба - несколько десятков миллионов рублей.

«С 2017 по 2019 годы значительно возросло количество незаконных рубок, выявляемых государственными лесными инспекторами Пензенской области на арендованных для заготовки древесины участках в Кузнецком, Сосновоборском и Сердобском районах. По всем фактам незаконных рубок материалы направлены в правоохранительные органы для привлечения лиц, совершивших преступления, к ответственности», - сказал министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Александр Москвин.

По фактам незаконной вырубки деревьев заведено около 30 уголовных дел. Однако, по данным областной прокуратуры, раскрываемость их - очень низкая. Главная причина - в том, что лесные инспекторы выявляют нарушения неоперативно.

«Я могу привести конкретный пример по Нижнему Ломову, когда рубка осуществлялась с января по май 2019 года, а выявлена была в июне, тогда и завели уголовное дело», - рассказала прокурор Пензенской области Наталья Канцерова.

Глава регионального минлесхоза объяснил, что все дело - в недостаточном количестве кадров. Сейчас в Пензенской области - всего 335 государственных лесных инспекторов.

«Планируем объединить лесничества для того, чтобы убрать экономический блок и оставить больше инспекторов, которые бы непосредственно занимались и патрулированием, и выявлением», - рассказал Александр Москвин.

«Мы сами не можем увеличить количество инспекторов, нам установили численность и передали деньги. Министерство финансов запрещает нам это делать. Ряд сотрудников минлесхоза и лесников халатно исполняют свои обязанности, поэтому по выявленным фактам необходимо мгновенно и оперативно проводить служебные расследования», - призвал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Улучшить статистику раскрытия нелегальных действий в сфере лесопользования, по мнению губернатора, должно использование технических средств. Так, глава региона предложил установить в местах частых нарушений камеры видеофиксации и фотоловушки.