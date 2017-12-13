Пензенская прокуратура держит под контролем ситуацию с отключением тепла

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13 декабря 2017, 14:05Общество
Отключение теплоснабжения на проспекте Строителей, а также улицах Егорова и Литвинова находится под контролем прокуратуры Пензенской области.
Для устранения прорыва на тепломагистрали № 35 по проспекту Строителей от теплоснабжения отключили девять жилых домов и один детский сад.
Кроме того, согласно данным «Теплоснажение», с семи часов утра отключено теплоснабжение в 16 жилых домах и двух административных зданиях по улицам Егорова и Литвинова, пишет ИА «Пенза-Пресс».
«Сроки подачи теплоносителя и соблюдение нормативов предоставления коммунальных услуг находятся на контроле прокуратуры области», - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Напомним, 13 декабря на проспекте Строителей произошла утечка на тепломагистрали.
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