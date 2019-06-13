Пензенская продавщица купила продукты по чужой карте

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13 июня 2019, 15:34Криминал
В Пензе продавца магазина осудили за то, что она расплатилась за продукты чужой картой.
Как сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда, женщина работала продавцом в рыбном магазине, 17 марта она получила банковскую бесконтактную карту, чтобы передать ее владельцу. Пензячка знала, что можно оплатить покупку не вводя ПИН-код. За два часа, пока карта находилась в ее руках, она купила продуктов на 5119 рублей и ушла из магазина.
Женщина полностью признала свою вину. Ей назначили один год лишения свободы условно с испытательным сроком на один год. Приговор вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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