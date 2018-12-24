Пензенская полиция разыскивает Сергея Назарова

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24 декабря 2018, 15:04Общество
Мужчина родился в 1967 году, проживал в селе Надеждино. 1 июля 2018-го он ушел из дома, где он находится, до сих пор неизвестно, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Всех, кто владеет какой-либо информацией о мужчине, полицейские просят позвонить по телефонам: 8(8412)59-93-02, 8(8412)59-93-21 или 8(8412)59-93-19, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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