24 декабря 2018, 15:04Общество

Пензенская полиция разыскивает Сергея Назарова

Мужчина родился в 1967 году, проживал в селе Надеждино. 1 июля 2018-го он ушел из дома, где он находится, до сих пор неизвестно, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о мужчине, полицейские просят позвонить по телефонам: 8(8412)59-93-02, 8(8412)59-93-21 или 8(8412)59-93-19, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: https://58.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/15337841/

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