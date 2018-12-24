Пензенская полиция разыскивает Сергея Назарова

Мужчина родился в 1967 году, проживал в селе Надеждино. 1 июля 2018-го он ушел из дома, где он находится, до сих пор неизвестно, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о мужчине, полицейские просят позвонить по телефонам: 8(8412)59-93-02, 8(8412)59-93-21 или 8(8412)59-93-19, пишет ИА «Пенза-Пресс».