Пензенская полиция рассказала об атаке телефонных мошенников

В УМВД России по Пензенской области рассказали о массовых атаках телефонных мошенников по всей России. За несколько дней с одного и того же номера было сделано 48 тысяч звонков.

Злоумышленники представлялись сотрудниками одного из крупных банков и сообщали собеседникам, что с их банковских счетов пытаются снять деньги. Затем мошенники просили сообщить им данные банковских карт, включая коды подтверждения, поступившие в SMS-сообщениях. В других случаях, чтобы якобы сохранить деньги, неизвестные рекомендовали потерпевшим перевести их на специально открытые счета якобы для временного хранения.

Звонки поступали с номера, начинающегося с кода 8-495. За пять суток оператор связи зафиксировал около 48 тысяч звонков. Установлено, что номер был арендован по поддельным документам и использовался с территории одной из стран ближнего зарубежья. Также известно, что мошенники использовали роботизированные голосовые заставки наподобие тех, которые используются банками, и обращались к гражданам по имени и отчеству.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, на удочку злоумышленников попались 14 жителей Пензенской области. Общая сумма ущерба оценивается в 2,3 млн рублей.

Сотрудники полиции рекомендуют гражданам обращать внимание на номера, которые начинаются с кодов 8-800, 495 и 499, а также не поддаваться на уговоры, когда неизвестные представляются сотрудниками банка и предлагают произвести определенные действия в онлайн-кабинете или посредством подтверждения операций с помощью кодов из SMS-сообщений, пишет ИА «Пенза-Пресс».