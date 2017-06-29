29 июня 2017, 15:03Общество Пензенская полиция рассказала, как бороться с коллекторами В полицию поступило сразу несколько заявлений от пензенцев, которые сообщили о неправомерных действиях коллекторов. Они присылали им смс с угрозами, размещали на их страницах в социальных сетях информацию оскорбительного характера с требованием возврата долга микрофинансовой организации.

При проверках полицейские установили, что заявители не брали займы – они оказались родственниками, коллегами или случайными знакомыми граждан, указавших их данные при оформлении микрокредитов. Коллекторы массово рассылали сообщения с угрозами через социальные сети.

Стоит отметить, что согласие на обработку персональных данных кредитной организации дает только заемщик. Его родственники и знакомые никакой ответственности не несут. То есть коллекторы не имеют никаких оснований досаждать им регулярными звонками. В этом случае они могут быть привлечены к административной и уголовной ответственности.

«Если коллекторы требуют от вас погасить чужой долг, следует написать заявление в банк или микрофинансовую организацию, которую они представляют. Если действия коллекторов продолжатся, необходимо обратиться в полицию», - сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области

Сейчас по всем заявлениям полицейские проводят проверки, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

Общество

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