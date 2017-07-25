25 июля 2017, 18:03Спорт Пензячка Анастасия Фесикова вышла в финал Чемпионата мира Пензенская спортсменка Анастасия Фесикова вышла в финал Чемпионата мира по водным видам спорта на своей коронной дистанции - стометровке на спине.

В полуфинале она показала пятый результат, преодолев дистанцию за 59,26 секунд. Лучшее время - у представительницы Канады, опередив Фесикову более, чем на одну секунду.

Поболеть за Анастасию Фесикову можно будет сегодня вечером. Финальный заплыв состоится в 19.20 по московскому времени.

Напомним также, что спортсменка является чемпионкой мира и двукратной чемпионкой Европы по плаванию.

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