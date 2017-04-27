Пензенская певица прошла первый этап конкурса «Новая звезда»

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27 апреля 2017, 20:29Культура
Пензенская певица, солистка областной филармонии, лауреат всероссийских и международных конкурсов Марта Серебрякова представит регион в третьем сезоне вокального телевизионного шоу «Новая звезда» (6+).
Проект дает возможность талантливым представителям разных национальностей и культур России собраться на одной сцене и показать не только свои таланты, но и уникальность своей малой родины. Прием заявок на конкурс стартовал еще в августе 2016 года, а в феврале и марте 2017-го прошли очные отборы в федеральных округах.
«На кастинге пела пензенскую песню «18 лет», с удовольствием ее исполняю. Передаю все свое отношение к родному краю, любовь, теплоту», - сказала солистка «Пензаконцерта» Марта Серебрякова.
«Первый основной этап Марта прошла, предстоит еще два конкурсных этапа, которые будут уже в столице. И одним из условий прохождения будет являться зрительское голосование, поэтому мне бы хотелось, чтобы все пензенцы Марту поддержали и в тот момент, когда голосование будет объявлено, обязательно оставить свои голоса за нашу новую звезду», - рассказала министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова.
Конкурс проходит в несколько этапов. В первом раунде участников отбирает только жюри, но уже на следующем этапе подключаются телезрители. Именно они определят победителя конкурса посредством SMS-сообщений.
Если Марта пройдет в финал, эфиры программы с ее участием можно будет увидеть на федеральном канале Министерства обороны «Звезда». Именно министру обороны России Сергею Шойгу принадлежит идея конкурса.
Особенностью шоу является необычайно широкая палитра музыкальных жанров: от блюза, рока и популярной музыки до этники. В творческом состязании принимают участие все 85 российских регионов.
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