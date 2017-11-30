30 ноября 2017, 19:19Криминал Пензенская пенсионерка стала жертвой мошенниц Жительница Пензы стала жертвой двух мошенниц. Псевдо-целительницы предложили пенсионерке снять с нее порчу. Магическая процедура, естественно, оказалась не бесплатной. «Избавление от болезни» обошлось женщине в 135 тысяч рублей.

«В дневное время потерпевшая возвращалась домой из магазина. На улице Экспериментальной к ней подошла незнакомка, которой на вид было около 50 лет. Она заговорила с пенсионеркой, сказала, что на собеседницу навели порчу, из-за которой пожилая женщина страдает от серьезного заболевания. Потерпевшая забрала из дома 135 тысяч рублей, после чего неизвестные отвели ее на территорию Сенного рынка. Оказавшись в безлюдном месте, злоумышленницы попросили пенсионерку передать им деньги, якобы для того, чтобы выполнить обряд», - сообщила начальник пресс-службы УМВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова.



Затем одна из подозреваемых положила деньги в сверток, убрала его в пакет и через несколько секунд отдала обратно потерпевшей. На этом магический ритуал был завершен, но, чтобы избавиться от болезни, женщине запретили разворачивать сверток в течение недели. Однако у пенсионерки возникли сомнения уже через несколько часов. Развернув пакет, она обнаружила в нем салфетки вместо денег.

Обеим злоумышленницам на вид - 45-50 лет, рост - около 165 сантиметров. Если у вас есть какая-либо информация об этих женщинах, сообщите ее по телефонам: 599-702, 599-711 или 02.

Криминал

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