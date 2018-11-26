Пензенская область заняла 42 место по динамике промышленного производства

Рейтинговое агентство РИА Новости проанализировало индекс промышленного производства регионов страны. Эксперты сравнивали данные за 9 месяцев этого года.

Пензенская область с индексом 102,7% в общероссийском рейтинге заняла 42 место. Среди регионов ПФО этот показатель позволяет закрепиться на шестой строчке. В Поволжье лидером стала Мордовия – индекс составил 109,8% (7 место в общероссийском списке). На втором месте – Кировская область (105,1%; 22 место в общероссийском), на третьем – Саратовская область (103,6%; 30 место).

Аутсайдерами в ПФО стали Ульяновская область (99,3%; 68 место), Республика Марий Эл (98,2%; 73 место), Удмуртия (95,9%; 81 место).

Как отмечает РИА Новости, по итогам января-сентября промышленное производство выросло в 62 регионах РФ. Лидерами по индексу в стране стали Астраханская область (119,8%), Республика Алтай (117,4%) и Тамбовская область (117,1%).

«В промышленном секторе в последнее время сохраняется позитивная динамика, хотя темпы роста немного замедляются. По итогам девяти месяцев 2018 года индекс промышленного производства в РФ составил 103,0%, что несколько ниже, чем за аналогичный период 2017 года (103,3%)», - сообщает пресс-служба МИА «Россия сегодня», пишет ИА «Пенза-Пресс».