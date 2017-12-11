Пензенская область занимает 7 место в России по сбору взносов за капремонт

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11 декабря 2017, 16:32Общество
Реализацию программы по капитальному ремонту многоквартирных домов обсудили на оперативном совещании в правительстве Пензенской области 11 декабря.
Начальник управления ЖКХ и гражданской защиты населения Михаил Панюхин сообщил, что в 2017 году предусмотрены работы в девяти муниципальных образованиях по ремонту 132 многоквартирных домов.
«В этом году мы уже начали реализацию программы, запланированную на 2018 год», - отметил чиновник.
Губернатор Иван Белозерцев отметил, что за два с половиной года ни разу не получал жалоб на проведение торгов по капремонту и само качество работ.
«Если бы все так работали, как работает Наталья Вячеславовна Моисеева [начальник регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области], у нас было бы меньше проблем. Наталья Вячеславовна, спасибо за работу», - поблагодарил Иван Белозерцев.
Михаил Панюхин также сообщил, что по собираемости взносов за капремонт Пензенская область занимает седьмое место в России и второе – в Приволжском федеральном округе. За третий квартал процент собираемости составил 97,47%. Однако это не касается муниципальных помещений. По состоянию на 1 декабря средний процент сбора там составил 40,6%. Хуже всего дела обстоят в Белинском (0%), Колышлейском (19,1%), Каменском (20,7%), Сердобском (24%) районах, Пензе (34,5%), а также в Камешкирском районе (46,4%).
Глава региона поручил активнее проводить работу в этом направлении, пишет ИА «Пенза-Пресс».
«Платите деньги за свое муниципальное имущество. Пенсионеры с пенсии за свои квадратные метры платят, а город не может найти деньги», - распорядился губернатор.
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