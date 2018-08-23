Пензенская область – вторая в ПФО по урожайности зерновых

Пензенская область по урожайности зерновых и зернобобовых культур занимает второе место среди субъектов Приволжского федерального округа, уступая сельхозтоваропроизводителям Республики Татарстан.

Средняя урожайность зерновых и зернобобовых сельскохозяйственных культур в регионе - 26 ц/га. В настоящее время собрали урожай в 1,5 млн тонн зерна, сообщает пресс-центр регионального правительства.

Министр сельского хозяйства области Андрей Бурлаков направил поздравления пензенским аграриям в связи с достижением значимого производственного показателя.

«С каждым годом наши достижения растут, мы развиваемся в плане технологий, в части повышения профессионализма. Наши рекордные показатели, высокие позиции на уровне округа – свидетельство большой и качественной работы», - говорится в обращении.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».