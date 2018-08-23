Пензенская область – вторая в ПФО по урожайности зерновых

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
23 августа 2018, 13:02Общество
Пензенская область по урожайности зерновых и зернобобовых культур занимает второе место среди субъектов Приволжского федерального округа, уступая сельхозтоваропроизводителям Республики Татарстан.
Средняя урожайность зерновых и зернобобовых сельскохозяйственных культур в регионе - 26 ц/га. В настоящее время собрали урожай в 1,5 млн тонн зерна, сообщает пресс-центр регионального правительства.
Министр сельского хозяйства области Андрей Бурлаков направил поздравления пензенским аграриям в связи с достижением значимого производственного показателя.
«С каждым годом наши достижения растут, мы развиваемся в плане технологий, в части повышения профессионализма. Наши рекордные показатели, высокие позиции на уровне округа – свидетельство большой и качественной работы», - говорится в обращении.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
23 августа 2018, 19:59Жителя Бессоновки осудили за хищение продуктов и денег
23 августа 2018, 19:29В Пензенской области планируют усилить надзор за работой глав районов
23 августа 2018, 19:26В Пензе рассказали о нововведениях в Градостроительный кодекс
23 августа 2018, 19:18В Пензе на площадке возле школы №65 установили современнее покрытие
23 августа 2018, 19:12Жителей Пензенской области приглашают на фестиваль «Наша Кузница»
23 августа 2018, 19:07В Пензе прошел концерт, посвященный 75-летию победы на Курской дуге
23 августа 2018, 19:03В одной из пензенских школ установят пропускную систему, как на ЧМ-2018
23 августа 2018, 17:59Пенза вошла в число самых тихих городов России