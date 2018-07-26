Пензенская область - вторая в ПФО по темпам роста инвестиций

В Пензенской области зафиксирована положительная динамика экономических показателей. Статистика, в частности, свидетельствует о росте оборота малого и среднего бизнеса и восстановлении инвестиций.

О повышении предпринимательской активности говорят цифры налоговых поступлений. Они увеличивались и в 2016-м, и в 2017 годах. По итогам шести месяцев 2018 года рост по отношению к аналогичному периоду 2017 года составил почти 20%.

Во многом развитию малого и среднего бизнеса способствуют меры господдержки, которые оказываются на территории области, отмечает пресс-центр регионального правительства.

Так, в первой половине 2018 года программой микрофинансирования воспользовались 34 предпринимателя, которые получили 61,9 миллионов рублей на приобретение основных средств для развития бизнеса. Услуги поручительства предоставлены 27 субъектам малого бизнеса на 215,5 миллионов рублей, что помогло привлечь дополнительно 436,7 миллионов рублей.

«Сфера малого и среднего бизнеса для региона имеет приоритетное значение. В ней заняты почти 133 тысячи человек - это 21% от общего числа занятых в экономике. Поэтому мы продолжим поддержку отрасли, в том числе через «Поручитель». В этом году, как и в прошлом, мы докапитализируем фонд, ориентировочно на 93 миллиона рублей. Это позволит оказать помощь большему числу предпринимателей.

Положительную динамику демонстрируют большинство экономических показателей, в частности инвестиции, рост которых по итогам полугодия составил почти 20%. По темпам роста инвестиций область занимает второе место среди регионов Приволжского федерального округа», - отметил губернатор Иван Белозерцев.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».