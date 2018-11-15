Пензенская область вошла в тройку лучших в России по внедрению ГТО

Министерство спорта России сформировало обновленный ежеквартальный рейтинг по внедрению нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» среди субъектов страны. По итогам третьего квартала Пензенская область поднялась на семь позиций.

Пензенская область занимает третью позицию среди 85 субъектов РФ, уступая только Тюменской и Воронежской области, сообщает пресс-центр регионального правительства.

Так, на 1 октября на портале ГТО зарегистрировано 155 569 человек, что составляет 12,46% от общей численности населения в регионе. К выполнению нормативов ГТО приступили 88 745 человек. Нормативы на знаки отличия выполнили 35 202 жителей региона, пишет ИА «Пенза-Пресс».