Пензенская область вошла в тройку лучших в России по внедрению ГТО

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16 ноября 2018, 10:33Общество
Министерство спорта России сформировало обновленный ежеквартальный рейтинг по внедрению нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» среди субъектов страны. По итогам третьего квартала Пензенская область поднялась на семь позиций.
Пензенская область занимает третью позицию среди 85 субъектов РФ, уступая только Тюменской и Воронежской области, сообщает пресс-центр регионального правительства.
Так, на 1 октября на портале ГТО зарегистрировано 155 569 человек, что составляет 12,46% от общей численности населения в регионе. К выполнению нормативов ГТО приступили 88 745 человек. Нормативы на знаки отличия выполнили 35 202 жителей региона, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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