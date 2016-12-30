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30 декабря 2016, 14:01Спорт
По итогам 2016 года Пензенская область вошла в топ-50 самых спортивных регионов страны. Рейтинг составляли эксперты старейшего национального спортивного издания «Советский спорт».
Они оценивали российские субъекты по нескольким критериям, таким как количество объектов спортивной инфраструктуры, число турниров регионального, федерального и международного уровня, доля населения, сдавшая нормы ГТО и другим.
Первое место в рейтинге заняла Республика Татарстан, второе - за северной столицей страны, на третьей позиции - Московская область. Пензенская область - на 41-й строчке национального рейтинга.
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