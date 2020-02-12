Пензенская область вошла в топ-50 регионов с недорогим лечебным отдыхом

12 февраля 2020, 10:32Общество
Туристический портал ТурСтат составил рейтинг регионов России, где в весеннее и зимнее время можно дешевле всего отдохнуть и оздоровиться в санатории.
При составлении рейтинга эксперты портала руководствовались данными одного из российских сервисов бронирования путевок. Пензенская область оказалась в списке 50 регионов по дешевизне санаторного отдыха и лечения в 2020 году.
Основным критерием для включения в рейтинг являлась стоимость суточного проживания, питания и лечения до 2000 рублей зимой и весной. В Пензенской области можно найти предложения по отдыху за 1900 рублей, она расположилась на 47 строчке. Дешевле всего - санаторный отдых в Курганской области, он обойдется в 1000 рублей в день. Далее следуют Приморский край (1100 рублей) и Тамбовская область (1150 рублей), пишет ИА «Пенза-Пресс».
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