04 декабря 2018, 17:06Бизнесновости

Пензенская область вошла в топ-40 инвестактивных регионов

Деловой журнал «Инвест-Форсайт» опубликовал рейтинг инвестиционной активности регионов за ноябрь. Пензенская область вошла в топ-40.

Аналитики оценивали сообщения о запускаемых и реализуемых в российских регионах инвестиционных проектах, попавшие в ежедневный дайджест «Инвест-Регион». Их оценивали по десятибалльной шкале, максимальный балл выставлялся за новость о вводе проекта или очередного его этапа в эксплуатацию.

В результате лидером ноябрьского рейтинга стала Липецкая область, подтвердив свой октябрьский результат. Регион набрал 164 балла. Сразу несколько субъектов стали аутсайдерами, не набрав ни одного балла – это Курганская и Псковская области, Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Калмыкия и Чечня.

Пензенская область вошла в первую половину рейтинга, заняв 38 место. Регион набрал 29 баллов. Такой же результат – у Амурской области. Среди субъектов ПФО это десятый результат. Лучше всего с инвестактивностью в округе дела обстоят у Пермского края: третье место по России с результатом в 116 баллов.

Отметим, что в октябре Пензенский регион занимал 55 строчку с результатом в 12 баллов, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Бизнесновости
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Источник фотографии: скриншот - https://pixabay.com/ru/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%8B-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B5-%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8-1523383/

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