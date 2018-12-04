Пензенская область вошла в топ-40 инвестактивных регионов

Аналитики оценивали сообщения о запускаемых и реализуемых в российских регионах инвестиционных проектах, попавшие в ежедневный дайджест «Инвест-Регион». Их оценивали по десятибалльной шкале, максимальный балл выставлялся за новость о вводе проекта или очередного его этапа в эксплуатацию.

В результате лидером ноябрьского рейтинга стала Липецкая область, подтвердив свой октябрьский результат. Регион набрал 164 балла. Сразу несколько субъектов стали аутсайдерами, не набрав ни одного балла – это Курганская и Псковская области, Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Калмыкия и Чечня.

Пензенская область вошла в первую половину рейтинга, заняв 38 место. Регион набрал 29 баллов. Такой же результат – у Амурской области. Среди субъектов ПФО это десятый результат. Лучше всего с инвестактивностью в округе дела обстоят у Пермского края: третье место по России с результатом в 116 баллов.

Отметим, что в октябре Пензенский регион занимал 55 строчку с результатом в 12 баллов, пишет ИА «Пенза-Пресс».