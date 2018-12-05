Пензенская область вошла в список «жирных» регионов

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
05 декабря 2018, 17:39Общество
В России назвали регионы с самым высоким уровнем заболеваемости ожирением. В их число вошла Пензенская область.
Также это заболевание наиболее распространено в Кировской, Оренбургской, Самарской, Курганской, Тюменской и Новосибирской областях, сообщают РИА Новости.
Вице-премьер Татьяна Голикова в ходе правительственного часа в Совете Федерации отметила, что в этих регионах также отмечена высокая заболеваемость диабетом. Она подчеркнула, что в рамках нацпроекта будет вестись мониторинг питания различных групп россиян.
Пензенская область не впервые оказалась в списке регионов с ожирением. ИА «Пенза-Пресс» выяснило, что лежит в основе неуемного желания есть, пишет ИА «Пенза-Пресс».
05 декабря 2018, 19:38Пензенские спасатели наградили лучших добровольцев
05 декабря 2018, 19:36В Пензенской области госулуги максимально переведут в «цифру»
05 декабря 2018, 19:28Пензенским школьникам будут помогать в выборе профессии
05 декабря 2018, 19:23Дед Мороз начал готовить для пензенцев подарки
05 декабря 2018, 19:19Учащиеся 11 классов Пензы написали итоговое сочинение
05 декабря 2018, 19:14В Пензе прошел конкурс «Педагогический дебют»
05 декабря 2018, 19:06В Кузнецке тянут электричество к новому хирургическому корпусу
05 декабря 2018, 18:16Пензенскому областному драмтеатру исполнилось 225 лет