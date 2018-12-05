Пензенская область вошла в список «жирных» регионов

В России назвали регионы с самым высоким уровнем заболеваемости ожирением. В их число вошла Пензенская область.

Также это заболевание наиболее распространено в Кировской, Оренбургской, Самарской, Курганской, Тюменской и Новосибирской областях, сообщают РИА Новости.

Вице-премьер Татьяна Голикова в ходе правительственного часа в Совете Федерации отметила, что в этих регионах также отмечена высокая заболеваемость диабетом. Она подчеркнула, что в рамках нацпроекта будет вестись мониторинг питания различных групп россиян.

Пензенская область не впервые оказалась в списке регионов с ожирением. ИА «Пенза-Пресс» выяснило, что лежит в основе неуемного желания есть, пишет ИА «Пенза-Пресс».