Пензенская область вошла в 20-ку Дельфийского рейтинга

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13 января 2017, 15:59Общество
Пензенская область вошла в 20 лучших регионов России в Дельфийском рейтинге.
По данным пресс-центра областного правительства, регион занял 18 строчку, разделив место с Республиками Карелия и Саха (Якутия), сообщает ИА «Пенза-Пресс».
«Дельфийские игры - это соревнования, конкурсы и фестивали, а также выставки и презентации в различных областях искусства, в которых принимают участие дети, подростки и молодые люди в возрасте от 10 до 25 лет», - пояснили в пресс-центре.
15-е Дельфийские игры прошли в Тюменской области, в них приняли участие более двух тысяч участников из всех федеральных округов и субъектов страны.
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