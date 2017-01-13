13 января 2017, 15:59Общество Пензенская область вошла в 20-ку Дельфийского рейтинга Пензенская область вошла в 20 лучших регионов России в Дельфийском рейтинге.

По данным пресс-центра областного правительства, регион занял 18 строчку, разделив место с Республиками Карелия и Саха (Якутия), сообщает ИА «Пенза-Пресс».

«Дельфийские игры - это соревнования, конкурсы и фестивали, а также выставки и презентации в различных областях искусства, в которых принимают участие дети, подростки и молодые люди в возрасте от 10 до 25 лет», - пояснили в пресс-центре.

15-е Дельфийские игры прошли в Тюменской области, в них приняли участие более двух тысяч участников из всех федеральных округов и субъектов страны.

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Источник фотографии: http://www.pnzreg.ru/files/penza.ru/my/delfiyskie_igry.jpg