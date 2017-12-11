11 декабря 2017, 14:06Общество Пензенская область вошла в 10-ку регионов с дешевым жильем для туристов Пензенская область вошла в топ-10 российских регионов с наименьшими расходами туристов на жилье.

Российский сервис Tvil.ru по итогам бронирования жилья туристами составил рейтинг регионов РФ, в которых в 2017 году туристы потратили меньше всего средств на проживание.



В десятку вошли Чувашия, Астраханская, Белгородская, Новосибирская, Саратовская, Пензенская область, Оренбургская и Воронежская области, а также Пермский и Красноярский края, пишет ИА «Пенза-Пресс».



Меньше всего туристы в 2017 году потратили на проживание вдвоем в Пензенской области - в среднем, 1,7 тысяч рублей в сутки, а также в Чувашии - 1,1 тысяча рублей и Астраханской области - 1,2 тысяча рублей, приводит Twil.ru данные исследования.



10 регионов с самыми небольшими расходами туриста на жилье:

1. Чувашия, 1140 руб. в сутки

2. Астраханская область, 1170 руб.

3. Белгородская область, 1250 руб.

4. Пермский край, 1480 руб.

5. Новосибирская область, 1550 руб.

6. Саратовская область, 1575 руб.

7. Красноярский край, 1620 руб.

8. Пензенская область, 1720 руб.

9. Оренбургская область, 1760 руб.

10. Воронежская область, 1780 руб.

Общество

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