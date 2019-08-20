Пензенская область входит в топ регионов с самой низкой ипотечной ставкой в ПФО

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20 августа 2019, 17:59Бизнесновости
Пензенская область вошла число регионов ПФО с самой низкой средневзвешенной процентной ставкой по ипотечным жилищным кредитам. Расчеты сделаны по итогам прошлого года.
Так, в Пензенской области средневзвешенная ставка по ипотеке – 9,51%. Ниже процент – в Чувашии (9,43%), Мордовии (9,44%), Марий Эл (9,49%), Кировской области (9,48%), Оренбургской области (9,49%).
Самая высокая средневзвешенная процентная ставка в ПФО, по данным Центробанка, отмечается в Башкортостане (9,55%), Удмуртии (9,55%), Саратовской области (9,59%), Пермском крае (9,62%).
В среднем, в ПФО этот показатель – 9,53%, в России – 9,56%, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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