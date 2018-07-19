19 июля 2018, 15:04Общество

Пензенская область – в топ-30 регионов по производству молока

Пензенская область вошла в рейтинг топ-30 регионов по производству молока на сельхозпредприятиях в январе-июне 2018 года.

Рейтинг составило издание The DairyNews. Область заняла в рейтинге 28 место с показателем 86,5 тысяч тонн, сообщает пресс-центр регионального правительства.

Рост производственного показателя к аналогичному периоду 2017 года составил 8,9%.

Сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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