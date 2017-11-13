13 ноября 2017, 14:02Общество Пензенская область – в пятерке лидеров по вакцинации от гриппа По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день в стране привито 62,7 миллионов человек. Пензенская область находится в числе лидеров по охвату вакцинацией населения.

Показатель по вакцинации населения от гриппа в Пензенской области превышают средний по стране (43,4%). В регионе привито 629 926 человек, это 47% населения.

В пятерку лидеров вошли также Республика Тыва, Краснодарский край, города Санкт-Петербург и Москва, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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