Пензенская область – в пятерке лидеров по вакцинации от гриппа

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
13 ноября 2017, 14:02Общество
По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день в стране привито 62,7 миллионов человек. Пензенская область находится в числе лидеров по охвату вакцинацией населения.
Показатель по вакцинации населения от гриппа в Пензенской области превышают средний по стране (43,4%). В регионе привито 629 926 человек, это 47% населения.
В пятерку лидеров вошли также Республика Тыва, Краснодарский край, города Санкт-Петербург и Москва, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора, пишет ИА «Пенза-Пресс».
13 ноября 2017, 19:08В Пензе прошел всероссийский День тренингов
13 ноября 2017, 19:03В Пензенской области запланирован капремонт почти в 300 домах
13 ноября 2017, 17:59Пензенские прокуроры пресекли продажу поддельных полисов ОСАГО
13 ноября 2017, 17:34Пензенский автолюбитель попался на езде по «встречке»
13 ноября 2017, 17:08В Пензенской области задержали 65 пьяных водителей
13 ноября 2017, 16:33Губернатор поручил разработать систему обучения старших по домам
13 ноября 2017, 16:07Губернатор раскритиковал работу по обеспечению жильем детей-сирот
13 ноября 2017, 15:33В Сердобском районе «Приора» улетела в кювет, есть пострадавшие