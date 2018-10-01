Пензенская область – в лидерах рейтинга по приверженности ЗОЖ

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01 октября 2018, 17:26Общество
РИА «Рейтинг» опубликовало исследование по уровню приверженности жителей регионов здоровому образу жизни (ЗОЖ). Пензенская область заняла позицию в первой десятке.
Регион занял седьмое место с показателем 77,4 балла. Это лучший результат среди субъектов Приволжского федерального округа.
Пальму первенства взял Дагестан (91,9 балла),затем идут Чечня (89,8) и Кабардино-Балкария (80,6). В аутсайдерах – Магаданская область (41,5), Камчатский край (39,5) и Еврейская автономная область (34,5).
При составлении рейтинга учитывались восемь показателей, характеризующих потребление алкоголя и табака, уровень наркомании, занятия спортом и условия труда, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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