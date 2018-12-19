Пензенская область – в лидерах рейтинга инвестиционной привлекательности

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
19 декабря 2018, 16:07Бизнесновости
Сотрудники представительства правительства Пензенской области при правительстве РФ приняли участие в ежегодном инвестиционном конгрессе в Москве.
В рамках мероприятия были подведены итоги рейтинга инвестиционной привлекательности регионов страны. Оценка складывается из двух параметров: инвестиционного потенциала и инвестиционного риска, отметили в пресс-службе представительства.
Лидеров рейтинга наградили. Первое место в номинации «Безопасный регион» заняла Пензенская область, пишет ИА «Пенза-Пресс».
19 декабря 2018, 17:39Пытался не сбить. В Арбеково иномарка улетела с дороги
19 декабря 2018, 17:08В Пензе 9 пожарных тушили сарай
19 декабря 2018, 16:38В ПГУ после проверки Рособрнадзора стало на две специальности меньше
19 декабря 2018, 16:09В. Бирюков: В работе удается реализовать самые смелые задумки
19 декабря 2018, 16:07Пензенская область – в лидерах рейтинга инвестиционной привлекательности
19 декабря 2018, 15:37В пензенской больнице №6 появился рентген-аппарат за 10 млн руб
19 декабря 2018, 15:06Вадинские инспекторы организовали план «Перехват», чтобы поймать водителя
19 декабря 2018, 14:36Пензенская область получит 120 млн руб на развитие сети автодорог