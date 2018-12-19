19 декабря 2018, 16:07Бизнесновости

Пензенская область – в лидерах рейтинга инвестиционной привлекательности

Сотрудники представительства правительства Пензенской области при правительстве РФ приняли участие в ежегодном инвестиционном конгрессе в Москве.

В рамках мероприятия были подведены итоги рейтинга инвестиционной привлекательности регионов страны. Оценка складывается из двух параметров: инвестиционного потенциала и инвестиционного риска, отметили в пресс-службе представительства.

Лидеров рейтинга наградили. Первое место в номинации «Безопасный регион» заняла Пензенская область, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Бизнесновости
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Источник фотографии: http://pred.pnzreg.ru/news/2018/12/17/17581538

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