Пензенская область – в лидерах рейтинга инвестиционной привлекательности

Сотрудники представительства правительства Пензенской области при правительстве РФ приняли участие в ежегодном инвестиционном конгрессе в Москве.

В рамках мероприятия были подведены итоги рейтинга инвестиционной привлекательности регионов страны. Оценка складывается из двух параметров: инвестиционного потенциала и инвестиционного риска, отметили в пресс-службе представительства.

Лидеров рейтинга наградили. Первое место в номинации «Безопасный регион» заняла Пензенская область, пишет ИА «Пенза-Пресс».