03 мая 2017, 14:17Общество Пензенская область – в лидерах по выпуску алкогольной продукции Пензенский регион вышел в лидеры по производству алкогольной продукции с содержанием спирта свыше 9%. В 2016 году объемы удалось увеличить в пять раз. Расширилась и товарная линейка - на территории области выпускают более 70 наименований алкогольной продукции.

На оперативном совещании в областном правительстве министр сельского хозяйства региона сообщил, что около 90% продукции реализуется за пределами области. География широкая - от Урала до Москвы. Андрей Бурлаков добавил, что доля реализации местного алкоголя в торговых сетях за год выросла, в среднем, на 7%.

«Удалось увеличить поступления акцизов в областной бюджет, и эта тенденция сохраняется в текущем году. В первом квартале 2017 года акцизов поступило 1 млрд 259 млн рублей - это больше планового показателя. План выполнен на 100 и 1%», - добавил он.

Что касается пресечения распространения контрафакта, то до 1 июля 2017 года все объекты, торгующие алкоголем, должны подключиться к единой государственной автоматизированной информационной системе. Она предназначена для контроля за объемом производства и оборота этилового спирта и спиртосодержащей продукции в стране. Пензенская область занимает первое место в Приволжском федеральном округе по числу подключенных к системе лицензиатов.

Общество

просмотров 58