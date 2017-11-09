Пензенская область – в лидерах по сбору сахарной свеклы в ПФО

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10 ноября 2017, 10:05Общество
Пензенская область находится на втором месте в Приволжском федеральном округе по валовому сбору сахарной свеклы, а по России – на восьмом.
«Пензенской области выработано 155 тыс. тонн сахара. Данный производственный показатель на 10 тыс. тонн превышает показатель 2016 года. На отчетную дату сельскохозяйственными товаропроизводителями накопано 2,023 млн тонн сахарной свеклы. Средняя урожайность сахарной свеклы в Пензенском регионе составила 399 ц/га», - сообщили в пресс-службе регионального минсельхоза.
Пензенские аграрии по сборам и урожайности свеклы уступают лишь Республике Татарстан. На отчетную дату сельхозкультура убрана на 85%, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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