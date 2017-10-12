Пензенская область — в лидерах по реализации программы «Безопасные и качественные дороги»

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
12 октября 2017, 15:04Общество
100% выполнение программы «Безопасные и качественные дороги» зафиксировано только в двух регионах страны – Пензенской и Рязанской областях. Об этом в ходе VIII международной специализированной выставки и форума «ДорогаЭкспо-2017» заявил заместитель руководителя Росавтодора Игорь Астахов.
Кроме того, в рамках форума Информавтодор обнародовал данные об уровне удовлетворенности жителей регионов темпами и качеством проведенных работ. Пензенская область входит в пятерку регионов – лидеров в данном рейтинге, сообщает пресс-центр облправительства.
«Пензенская агломерация завершила реализацию федерального проекта в этом году одной из первых, наравне с Рязанской областью, потому что этому предшествовала большая предварительная работа. Мы начали ее еще зимой, понимая, что весной необходимо будет провести большой объем конкурсных процедур, а за летний период выполнить ремонт и реконструкцию десятков километров дорог и тротуаров, установить ограждения и знаки, нанести разметку, завершить благоустройство, пишет ИА «Пенза-Пресс».
Наша основная задача – снизить аварийность на дорогах, привести максимум дорожного покрытия к нормативу, а сегодня мы по этому показателю первые в ПФО, создать комфортные условия для граждан», - отметил губернатор Иван Белозерцев.
12 октября 2017, 19:58Для поддержки пензенских бизнесменов выделили 1 миллион рублей
12 октября 2017, 19:54Лидин подвел итоги пятилетней деятельности депутатов ЗакСобра
12 октября 2017, 19:45Белозерцев предложил отдать часть территории «скорой» в Пензе под сквер
12 октября 2017, 19:41Лидин поделился опытом участия в фестивале молодежи и студентов
12 октября 2017, 19:29Пензенская рукодельница спасла клиентку от интернет-мошенника
12 октября 2017, 19:23Губернатор предложил строить деревянные дома
12 октября 2017, 19:11Пензенская баскетбольная команда готовится к играм чемпионата России
12 октября 2017, 19:02В Пензе стартовал первый этап турнира по волейболу