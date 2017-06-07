07 июня 2017, 19:48Общество Медики прокомментировали 3 место пензенцев в рейтинге по ожирению Россиянам вдвое чаще стали ставить диагноз «ожирение». Об этом говорят данные доклада Роспотребнадзора. Самый высокий уровень заболеваемости зафиксирован в Ненецком автономном округе и Алтайском крае. Замыкает тройку лидеров по этому показателю Пензенская область.

Статистические цифры, опубликованные Роспотребнадзором, удивили жителей Пензенской области. Своеобразные бронзовые медали в рейтинге гордости за родной регион не прибавляют.

По мнению медиков, в этом вопросе нужно разделять понятия: ожирение, как заболевание, и повышенный индекс массы тела, который является фактором риска развития многих заболеваний.



«Распространенность факторов рисков избыточной массы тела в целом составляет около 31%, по результатам диспансеризации, которая проводится в Пензенской области. На данный момент распространенность среди жителей составляет примерно 32%, что укладывается в среднюю российскую статистику», - сообщила заместитель главного врача Пензенского областного центра медицинской профилактики Ирина Пузракова.

Что же касается ожирения, то уровень заболеваемости в Пензенской области, по официальным данным, в последние годы увеличился. Так, в 2013 году он составил 374, а в 2015-ом - 678 человек на 100 тысяч населения.

Основными причинами увеличения числа заболевших являются неправильное питание и пассивный образ жизни. Пензенцы поглощают много высококалорийных продуктов, а энергии при этом тратят мало.



«Высококалорийные продукты питания – это, конечно же, фастфуды, полуфабрикаты, копчености, жирные сорта мяса. Очень много население, особенно дети, потребляет кондитерских изделий, сладостей, газированных напитков. Мало потребляют овощей и фруктов», - рассказала главный внештатный специалист-диетолог Пензенской области Дина Туишева.

Что такое борьба с лишним весом, не понаслышке знает Александр Третьяков. Всего три года назад молодой человек весил 140 килограммов. В 26 лет пензенец решил кардинально изменять образ жизни и отправился в тренажерный зал.



«За восемь месяцев я сбросил 62 килограмма, стал весить 78. С помощью питания, тренировок. Все это не ново, все обычно. Не сказал бы, что тяжело. Тяжело тем, кто не мотивирован», - поделился он.



По мнению Александра, физическое состояние человека находится в его руках. С молодым человеком солидарны медики. Врачи стараются как можно чаще информировать пациентов о вредных продуктах и правильном питании. Говорят, эффект от такого просвещения есть. По итогам 2016 года в регионе насчитывалось уже 516 жителей с ожирением на 100 тысяч населения. То есть число больных снизилось примерно на 17%. Если так пойдет и дальше, через пару лет тучные люди могут и вовсе стать для Пензы редкостью.

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