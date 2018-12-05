05 декабря 2018, 17:58Культура

Пензенская область – в лидерах по числу центров молодежного инновационного творчества

7 декабря в Пензе откроется центр молодежного инновационного творчества «Прогресс».

Центр будет специализироваться на робототехнике, 3D-моделировании и печати, конструировании, прототипировании, научно-исследовательской деятельности. Школьники и студенты получат возможность разрабатывать новые устройства, производить их прототипы с помощью опытных специалистов, сообщили в пресс-центре облправительства.

Церемония открытия (6+) пройдет в школе № 64 на ул. Бородина, 16. Начало – в 10.00.

В настоящее время в Пензенской области создали 18 центров молодежного инновационного творчества. Таким образом, регион занимает третье место в России по их количеству, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Культура
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