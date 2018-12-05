Пензенская область – в лидерах по числу центров молодежного инновационного творчества

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
05 декабря 2018, 17:58Культура
7 декабря в Пензе откроется центр молодежного инновационного творчества «Прогресс».
Центр будет специализироваться на робототехнике, 3D-моделировании и печати, конструировании, прототипировании, научно-исследовательской деятельности. Школьники и студенты получат возможность разрабатывать новые устройства, производить их прототипы с помощью опытных специалистов, сообщили в пресс-центре облправительства.
Церемония открытия (6+) пройдет в школе № 64 на ул. Бородина, 16. Начало – в 10.00.
В настоящее время в Пензенской области создали 18 центров молодежного инновационного творчества. Таким образом, регион занимает третье место в России по их количеству, пишет ИА «Пенза-Пресс».
05 декабря 2018, 19:38Пензенские спасатели наградили лучших добровольцев
05 декабря 2018, 19:36В Пензенской области госулуги максимально переведут в «цифру»
05 декабря 2018, 19:28Пензенским школьникам будут помогать в выборе профессии
05 декабря 2018, 19:23Дед Мороз начал готовить для пензенцев подарки
05 декабря 2018, 19:19Учащиеся 11 классов Пензы написали итоговое сочинение
05 декабря 2018, 19:14В Пензе прошел конкурс «Педагогический дебют»
05 декабря 2018, 19:06В Кузнецке тянут электричество к новому хирургическому корпусу
05 декабря 2018, 18:16Пензенскому областному драмтеатру исполнилось 225 лет