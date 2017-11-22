22 ноября 2017, 14:03Культура

Пензенская область – в десятке самых культурных регионов страны

На международном культурном форуме в Санкт-Петербурге составили рейтинг регионов России с самой высокой активной духовной жизнью. В топ-10 вошла и Пензенская область.

Об этом сообщил заместитель председателя регионального правительства Олег Ягов на своей страничке в социальной сети Facebook.

Лидерами рейтинга стали Липецкая область, Москва и Санкт-Петербург. Пензенская область находится на восьмом месте, замыкает десятку самых культурных регионов страны Челябинская область.

Оценивает духовное развитие регионов Министерство культуры России, рейтинг составляется каждый год, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Культура
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