Пензенская область – в десятке самых культурных регионов страны

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22 ноября 2017, 14:03Культура
На международном культурном форуме в Санкт-Петербурге составили рейтинг регионов России с самой высокой активной духовной жизнью. В топ-10 вошла и Пензенская область.
Об этом сообщил заместитель председателя регионального правительства Олег Ягов на своей страничке в социальной сети Facebook.
Лидерами рейтинга стали Липецкая область, Москва и Санкт-Петербург. Пензенская область находится на восьмом месте, замыкает десятку самых культурных регионов страны Челябинская область.
Оценивает духовное развитие регионов Министерство культуры России, рейтинг составляется каждый год, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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