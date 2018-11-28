Пензенская область – в десятке самых активных регионов акции «Вода России»

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28 ноября 2018, 17:59Общество
Пензенская область вошла в ТОП-10 рейтинга регионов-участников акции «Вода России». Более 19 тысяч жителей очистили 110 водоемов, собрав более 16 тысяч мешков мусора.
Всего в 2018 году в акции приняли участие 1,8 млн человек. Волонтеры очистили 5 300 водоемов в 85 регионах страны, установив новый рекорд не только по численности участников, но и по собранному мусору – 1,7 млн мешков.
Среди водоемов, где провели уборку, оказались крупнейшие реки и озера России: Байкал, Ладожское, Онежское, Телецкое озера, реки Волга, Енисей, Дон, Урал, Печора, Обь и Амур.
«В 2018 году акция проходила с 1 марта по 30 сентября. Традиционно, по итогам проведения уборок, Минприроды России был составлен рейтинг самых активных регионов-участников. При составлении рейтинга учитывался объем собранного мусора, количество водоемов и коэффициент отношения числа участников акции к населению региона», - сообщает пресс-центр регионального правительства.
В десятку самых активных регионов вошли Пензенская, Курская, Магаданская, Липецкая, Тамбовская, Новгородская, Калужская, Волгоградская и Кемеровская области, республики Коми и Хакасия, Красноярский край, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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