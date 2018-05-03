03 мая 2018, 15:37Общество

Пензенская область - в десятке лучших субъектов РФ по легализации труда

В Пензенской области продолжается работа по ликвидации неформальной занятости.

За первый квартал 2018 года с 4 409 гражданами, работающими неофициально, заключили трудовые договоры. Благодаря этому в бюджет области поступило более 7,2 млн рублей в качестве налога на доходы, сообщает пресс-центр регионального правительства.

Всего за этот год в Пензенской области планируется официально оформить трудовые отношения работодателей с 20 тысячами сотрудниками, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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