Пензенская область – в числе регионов с высокой устойчивостью

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04 октября 2018, 13:29Общество
Пензенская область сохранила позиции в группе регионов с высокой устойчивостью в рейтинге фонда «Петербургская политика» за сентябрь.
По данным аналитиков, рейтинг региона остался на том же уровне, что и в августе, - 7,8.
В числе позитивных событий, произошедших в регионе, эксперты «Петербургской политики» назвали, сообщает ИА «Пенза-Пресс»:
- запуск с участием губернатора Ивана Белозерцева новой бумагоделательной машины на российско-немецком предприятии «Маяк-Техноцелл»;
- принятие законопроекта о сохранении льгот для предпенсионеров;
- распоряжение губернатора о создании на базе больницы №6 второго в регионе специализированного центра сосудистых заболеваний;
- запуск сахарных завода и комбината;
- седьмое место в рейтинге регионов по приверженности к здоровому образу жизни.
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