Пензенская область - в числе регионов с низкой посещаемостью кинозалов

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24 мая 2019, 13:02Культура
Министр культуры РФ Владимир Мединский раскритиковал ряд регионов из-за низкой наполняемости кинозалов и сообщил, что по итогам года будут приняты меры там, где ситуацию не исправят.
По его словам, если населенный пункт получает современный кинозал, то надо суметь организовать его наполнение.
«Самые низкие показатели [посещаемости] - Северная Осетия и Чеченская Республика. Еще 13 регионов, где крайне низкая посещаемость, по крайней мере, в половине поддержанных кинозалов, я их перечислю все: Забайкальский край, Ульяновская область, Дагестан, Томская область, Адыгея, Вологодская, Воронежская, Пензенская, Тульская области. Как ни удивительно - в Тульской области родился этот проект. […]
По итогам года я проведу повторный анализ, и если ситуация не будет налажена, мы примем и административные, и кадровые решения, ну а финансовые - само собой», - сказал на заседании координационного совета при Минкульте РФ в Новосибирске.
Представителям регионов министр поручил разобраться в причинах и поменять модель управления кинозалами, сообщает «Интерфакс».
Владимир Мединский также отметил, что не надо оправдывать низкую посещаемость отсутствием интернета, удаленностью и плотностью населения.
«Это зависит исключительно от работы управления. Если это удаленно, неудобно, нет интернета и так далее - открывать не надо было. Сначала надо решить эти проблемы, а потом брать федеральные деньги, чтобы впустую их тратить, сжигать», - цитирует его «Интерфакс», пишет ИА «Пенза-Пресс».
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