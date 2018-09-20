Пензенская область – в числе регионов, обеспечивших рост птицеводства в РФ

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20 сентября 2018, 12:04Общество
Пензенская область отмечена Министерством сельского хозяйства РФ среди регионов, внесших вклад в рост отрасли птицеводства.
Как сообщает пресс-служба регионального минсельхоза, в период с января по август в стране производство птицы на убой в живом весе в сельхозорганизациях относительно аналогичного периода 2017 года увеличилось на 1,8% (+71,81 тыс. тонн) и составило 4081,3 тыс. тонн.
Пензенская область оказалась в списке субъектов, обеспечивших за восемь месяцев наибольший прирост производства в России.
«Прирост производства птицы обеспечили производители сельскохозяйственных организаций Ростовской, Тамбовской, Пензенской, Калужской областей, Республик Крым, Мордовии и Марий Эл», - отметили в федеральном ведомстве.
Производство птицы в Пензенской области с января по август составило 156,4 тыс. тонн, за аналогичный период прошлого года - 142,7 тыс. тонн, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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